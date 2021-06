Valkenswaardse internet-ondernemer Jur Rademakers bereikt top Mount Everest

Alternatie­ve Roparun vanuit Valkens­waard: door weer en wind voor het goede doel

24 mei VALKENSWAARD/DOMMELEN - In de doorgaans rustige Houtvesterwei in Dommelen is even enige reuring: enkele hardlopers, een organisatietent, een caravan voor atleten, verzorgingsplekjes. het komt door de alternatieve Roparun die tijdens de pinksterdagen wordt gehouden.