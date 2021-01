Valkenswaardse jongens gaan concurrentie aan met miljoenenbedrijven

In crisistijd besluiten om je volledig op je eigen onderneming te richten is niet ideaal. Toch is dat wat Steven Kooistra, samen met twee vrienden, juist nu doet. Het drietal ziet potentie in Silver Ocean Seltzer, een alcoholisch bruiswater met een fruitsmaakje.

Hype in Amerika

Als jongetje droomde Steven Kooistra (24) al van een eigen onderneming. Samen met zijn vrienden Lesley Daris (24) en Janiek Burghard (25) bedacht hij diverse ideeën, maar daar bleef het bij. Totdat ze vorig jaar een artikel lazen over hard seltzer. In Amerika was er een hype rondom het alcoholisch bruiswater met een fruitsmaakje.

,,De groei van het drankje was enorm”, legt Kooistra uit waarom hij geïnteresseerd raakte. ,,We wilden weten wat het precies was. Zo ontdekten we de voordelen. Er zitten weinig calorieën (minder dan dertig per honderd milliliter, red.) en geen suikers en koolhydraten in. Dat wilden we zelf wel eens proberen.”

Uit Engeland lieten ze een aantal blikjes overkomen. ,,We vonden het niet lekker. Toch kon het niet zonder reden zijn dat het drankje zo’n groei doormaakte. Daarom gingen we er ons verder in verdiepen. Toen bleek dat je het op twee manieren kunt maken. Ten eerste door gedestilleerde alcohol te mengen met bruiswater, dat proces gaat vrij snel, alleen krijg je een chemische smaak. Maar je kunt het ook brouwen, dan ben je minimaal een maand bezig. Door dit natuurlijke proces komen de smaken toegankelijker naar voren.”

Thuisbrouwpakket

Het brouwproces van hard seltzer is niet veel anders dan dat van bier. Het verschil zit voornamelijk in de ingrediënten. De drie vrienden kochten een thuisbrouwpakket en gingen aan de slag. Net voor carnaval was het drankje klaar. ,,We organiseerden een proeverij voor vrienden. Met de opmerkingen die we kregen, konden we ons drankje finetunen.”

Quote Binnen anderhalve week hadden we meer dan de helft verkocht Steven Kooistra, Silver Ocean Seltzer

Nadat het recept definitief was vastgesteld, wilde het drietal de markt op om te testen hoe erop zou worden gereageerd. Ze zochten een brouwer die hun recept wilde maken. In de zomer kregen de jongens uit Valkenswaard zesduizend flesjes geleverd, dat is tweeduizend liter. ,,Binnen anderhalve week hadden we meer dan de helft verkocht. Er was net een hittegolf en er was vraag naar ons drankje, onder andere van horecagelegenheden in Valkenswaard en Eindhoven.”

De jongens zagen potentie in het drankje met een alcoholpercentage van tussen de 4,5 en 5,2 procent. Ze besloten, ondanks corona, volledig voor Silver Ocean Seltzer te gaan en zegden hun banen op. Een riskante beslissing, zeker gezien de concurrentie. Het drankje is niet uniek. Zo zijn grote spelers, zoals Swinkels Family Brewers, Heineken en Coca-Cola bezig met hard seltzers.

Grote jongens

,,We wonen alle drie nog thuis en kunnen dus iets riskeren. Toen we eraan begonnen was er nog geen corona en waren de grote jongens er nog niet mee bezig. De reacties die we in de zomer kregen waren positief. Dan moet je doorpakken. Er is markt voor. Daarom stappen er ook grote jongens in. We denken dat ons drankje onderscheidend is. Ons drankje zit in flesjes en dat van andere merken vaak in blik. Het is niet alleen de bereidingswijze en presentatie. We willen meer bieden dan een drankje en een lifestyle merk worden.”

De horeca ligt momenteel stil, maar de particuliere verkoop via hun webshop niet. ,,Omdat we klein zijn kunnen we snel schakelen. We hebben contacten om ons drankje aan te bieden bij cocktail- en kerstpakketten. Mocht het uiteindelijk niets worden dan is er niets verloren. In dat geval is het leerzaam geweest.”