Valkenswaardse leerlingen houden van schaatsen: ‘ik ga wel 5 keer in de week’

,,Jaaaaaaaaaaaariiii!’’, klinkt het over de ijsbaan van Valkenswaard. De groepen 6, 7 en 8 van basisschool De Grasspriet staan op de gladde vloer. De Jari (11) in kwestie schat in dat hij deze dagen zeker vijf dagen per week op de baan te vinden is. ,,Ik vind het heel leuk om te doen’’, zegt hij. ,,Maar ik zou niet snel bij de schaatsclub gaan. Ik doe al aan voetbal. Ik vind het meer iets om gezellig met vrienden te doen.’’

De schaatsbaan van Valkenwaard is - afgaande op de verhalen van de leerlingen van Juf Kim – razend populair. De kinderen gaan meerdere keren per week naar de ijsbaan. Maar of de schaatsclubs uit de regio daar nou veel aan hebben, is twijfelachtig. Deze kinderen zeggen geen lidmaatschap te overwegen.

Rondjes rijden is saai

Rondjes rijden over de 400 meter baan, dat lijkt ze saai. Schaatsen is vooral een sociale bezigheid. ,,Meer voor de lol’’, zegt Fé, die zelf aan atletiek doet.

Kim van der Elst, moeder van Fem, staat langs de kant. Zij groeide op in Brielle, haar ouderlijk huis stond aan het water. In haar jeugd vroren de rivieren dicht. ,,Ik trok mijn noren aan, en we maakten lange tochten.‘’

Fem (9) luistert naar de verhalen van haar moeder. Afgaande op de temperatuur lijkt het even te duren voordat zij dergelijke tochten ook kan maken. Daarom komt ze 3 keer per week naar de schaatsbaan, naast hockey en dansen. ,,Het is een hobby.’’

Schaatsen met 16 graden

Plezier, dat hebben de kinderen zeker. Ze racen rond, vallen, staan weer op, lachen en werken zich in het zweet. Kas (10) heeft er rode wangen van gekregen – maar dat heeft hij naar eigen zeggen ‘altijd’. Dinsdag was het maar liefst 16 graden. Een aantal kinderen schaatst in een t-shirt. De relatief hoge temperatuur zorgt ervoor dat ijsmeester Marton Wolterink de stand van zijn koelmachine harder heeft moeten zetten. Hij moet ook de ijsvloer vaker bewerken met een schep om de bovenlaag glad te houden. ,,Het schaafsel kleeft sneller vast aan de ondergrond.’’