Valkenswaardse ondernemers volgen het voorbeeld van ASML en openen eigen corona-testlocatie

VALKENSWAARD - ASML in Veldhoven was eerder deze maand de eerste met een eigen corona-testlocatie. Nu heeft ondernemend Valkenswaard er ook een.

Oh jee, een hoestje. Kan ik als werknemer nog naar mijn werk of beter thuisblijven in verband met corona? Om op die vraag zo snel mogelijk antwoord te krijgen, hebben ondernemers in Valkenswaard een eigen testlocatie opgezet.

‘De mensen staan voorop’

,,We doen dit op de eerst plaats voor het welzijn van onze mensen", verklaart mede-initiatiefnemer Ton de Haan van de bussendivisie van VDL. ,,We willen dat ze niet lang in onzekerheid zitten als ze een hoestje of een kuchje hebben. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: het is voor onze bedrijven belangrijk om te weten of ze de productie op peil kunnen houden. Maar dat staat hierin niet centraal, de mensen staan voorop.”

Bedrijf betaalt

De testen worden betaald door de werkgevers. ,,We doen dit als een service naar onszelf." Met 'onszelf' bedoelt hij de bedrijven die verenigd zijn in de lokale ondernemersvereniging VICV, van waaruit het idee is ontstaan.

Volgens De Haan kon het bij de GGD soms wel vier dagen duren voordat er een uitslag was. De laatste tijd maakten medewerkers van zijn bedrijf al vaker gebruik van een sneltest, maar daar moesten ze dan wel helemaal voor naar Weert rijden.

Quote Bedrijven willen zo dicht mogelijk op de bal zitten. Iedereen wil zo snel mogelijk weten waar hij aan toe is Ton de Haan, VDL Bus & Coach

In gesprek met andere ondernemers in Valkenwaard bleek al snel dat er behoefte was aan een eigen testlocatie. Die gaat vandaag (donderdag 5 november) voor het eerst open op industrieterrein De Schaapsloop.

Werkgever krijgt de uitslag ook

Een leegstaand bedrijfspand is ingericht als testplek. Arbo-dienstverlener ACE Support uit Nuenen voert de testen uit en heeft daarvoor BIG-geregistreerde verpleegkundigen in de arm genomen. Het gaat om een zogenaamde antigeentest: een wattenstaafje in de neus, een paar druppeltjes van een antigeenstof erbij en een kwartier later komt de uitslag. Die wordt met toestemming van de werknemer ook gedeeld met het bedrijf.

De Haan verwacht dat het aantal sneltests alleen maar toe zal nemen zolang de onzekerheid rond corona voortduurt. ,,Bedrijven willen zo dicht mogelijk op de bal zitten. Iedereen wil zo snel mogelijk weten waar hij aan toe is."