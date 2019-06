Valkenswaardse oppositie zegt vertrouwen op in de drie wethouders; ‘politieke doodzonde’

Worstelingen van de ‘10' Van de Donk op zoek naar zichzelf

20 juni Doorgaans is Daniëlle van de Donk (27) een stabiele factor in dit Oranje, tijdens dit WK zoekt de Valkenswaardse naar gewenning op het veld. Over de worstelingen van de ‘nummer 10’ van de Leeuwinnen, die vanavond tegen Canada weer zichzelf wil zijn.