Valkenswaardse Pinksterrit dit jaar in afgeslankte vorm

Na een flink gepuzzel lukte het de vereniging tot nu toe telkens om de organisatie rond te krijgen. ,,Dit jaar bleken de kosten om alles verzekeringstechnisch veilig te stellen een stuk hoger, vooral omdat we met levende wezens te maken hebben natuurlijk. We hebben helaas dan ook moeten besluiten om de braderie in het centrum niet door te laten gaan.”

De start en finish is bij het Rijtuigenmuseum aan de Molenstraat in Valkenswaard, waar ook de jurering plaatsvindt. ,,De koetsen worden dit jaar voorgesteld aan het publiek in het weiland aan de Dorpsstraat bij de Dommelbrug, dus niet in het centrum”, legt Wassing uit. Ze hoopt dat er in de toekomst wellicht een andere vorm gegeven kan worden aan de Pinksterrit. ,,We staan altijd open voor nieuwe mogelijkheden en ideeën. Wellicht dat we in de toekomst onderdeel kunnen worden van een groter dorpsevenement.”