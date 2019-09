Valkenswaardse politiek praat aarzelend over ‘roze olifant’ die fusie heet

Of ze dat een goed idee vinden en wanneer dat moet gebeuren, is aan de gemeenteraden. Valkenswaard was de eerste die de discussie hierover voorzichtig aftrapte in een openbare vergadering. Daarin deden de raadsleden een poging tot meningsvorming over de toekomst van Valkenswaard. Burgemeester Anton Ederveen proefde dat het niet gemakkelijk was om over de eigen gemeentelijke zelfstandigheid te praten. ,,Er staat een grote roze olifant in de kamer. We moeten die met elkaar benoemen en het erover hebben. Ingewikkeld, maar wel noodzakelijk."