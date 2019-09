Valkenswaardse snelwegwandelaar blijft in kliniek

David S. (25) was woensdagochtend niet bij zijn rechtszaak. Advocaat Ton van den Biezenbos zei onomwonden dat zijn cliënt ‘flink van de wap’ is en op justitieel bevel werd opgenomen. Officier van justitie Sylvie Lanning legde daar drie aanklachten bovenop. De man was mei vorig jaar gaan dwalen en de politie vond hem langs de A2, op blote voeten. Hij had een zakje met tien gram amfetamine bij zich. Toen hij een paar dagen later op vrije voeten mocht, ging hij naar huis. Daar sloeg hij zijn zus een gebroken neus. Toen kwam aan het licht dat hij ook zijn moeder een keer had mishandeld.