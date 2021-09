Valkenswaardse Sociëteit Eensgezindheid schenkt aan Leergeld

Werken aan de gezondheid van Waalren­aren

23 september WAALRE - Het is voor iedereen belangrijk om goed in ‘je hoofd’ en goed in ‘je vel’ te zitten. Maar gezondheid is niet vanzelfsprekend en komt niet iedereen zomaar aangewaaid. ‘Gezond Waalre’, dat volgt op het nationaal Preventieakkoord, verbindt in de gemeente een aantal initiatieven die inwoners helpen om gezonder te kunnen leven. Na veel contactmomenten tussen professionals, onderzoek en keuzes maken is het nu tijd voor actie.