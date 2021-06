Valkenswaardse Sophie Stravens staat weer in De Hofnar, waar ze als tiener al speelde

„Het voelt eervol dat ik op de plek waar ik ben opgevoed in het theatrale circuit nu eindelijk iets mag komen teruggeven. Het is niet altijd makkelijk om het theater in te komen als beginneling, maar ik ga het gewoon doen”, vertelt Stravens trots.

Op woensdag 7 juli staat ze op de planken van theater De Hofnar in Valkenswaard met de voorstelling Met dank aan alle mannen in mijn leven, mede dankzij een cultuursubsidie vanuit de gemeente. Daarna volgen nog Theater de Schalm in Veldhoven en cultureel centrum Nesterlé in Nistelrode.

Op elke straat hoek opgetreden

„Als jong meisje heb ik in de Hofnar balletvoorstellingen mogen doen, en nu ga ik een minitour doen als performer, dat is onwijs gaaf. Het voelt hier als thuiskomen, en het lijkt eigenlijk niet heel anders dan vroeger”, zegt Stravens. Michiel Wetzer is verantwoordelijk voor de muzikale ondersteuning. „We hebben allebei hier op ongeveer elke straathoek wel opgetreden, dus het is leuk om nu te laten zien aan de mensen uit Valkenswaard hoe we terechtgekomen zijn”, vertelt Wetzer.

Valkenswaard lijkt een culturele broedplaats . „We hebben alle drie in Tilburg gestudeerd, en daar weten ze echt wel dat er veel talent uit Valkenswaard komt,” vertelt producent Niels van Doormalen. Wetzer beaamt dit. „Er zijn veel mensen uit Valkenswaard naar de culturele opleidingen in Tilburg gegaan, die inmiddels succesvol werkzaam zijn in de sector. We zijn eigenlijk al rond ons veertiende begonnen met muziek en theater, zonder dat we het zelf in de gaten hadden. We hadden natuurlijk de musical op het WereDi en het jaarlijkse Songfestival. En we zaten elke vrijdagmiddag in het muzieklokaal van het WereDi om daar wat te spelen samen. Daar hebben we later veel profijt van gehad tijdens onze opleiding.”

Favoriete leraar WereDi

De voorstelling is een mix van kleinkunst, persoonlijke verhalen, muziektheater en ted-talks. „Ik had inspiratie genoeg voor mijn voorstelling. Er komen allerlei mannen in mijn voorstelling terug, zoals mijn opa, maar bijvoorbeeld ook mijn favoriete leraar van het WereDi”, vult Stravens aan. „Alles kan verteld worden aan iedereen, als je de mensen maar aanspreekt. Verwacht tijdens de voorstelling vooral geen ‘er was eens een meisje.. en ze leefde nog lang en gelukkig’, maar laat je verrassen.”