Valkenswaardse wielertrots heeft zijn verdiende podium

Kaakslag tijdens uitdelen voedselpak­ket­ten dreunt flink na bij raadslid Dennis Keuten: ‘Ik ben halverwege de dag al doodop’

HEEZE/VALKENSWAARD - Hij is er een week later nog altijd kapot van. Heezenaar Dennis Keuten kreeg tijdens het uitdelen van voedselpakketten bij de Voedselbank in Valkenswaard plots een forse klap in zijn gezicht.

31 juli