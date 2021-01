Van 130 kuub puin naar A+

Er stond een complete verbouwing op de planning en tegenwoordig kijk je dan meteen ook naar de energiebesparende mogelijkheden. We schrijven het jaar 2012 en de familie Ploem verhuisde vanuit Waalre-dorp naar de Frederik Hendrikstraat in Aalst. Het hoekhuis dat zij gevieren betrokken is dan 84 jaar oud. Eind 2020 kan de woning met een A+-label niet energiezuiniger zijn en is het huis vrijwel compleet gesloopt, vertimmerd en omgebouwd.

Volledig van het gas af

Wat er zoal is gebeurd? Vader Raymond somt op: ,,We zijn volledig van het gas af, hebben geen centrale verwarming, alles is elektrisch, we hebben het dak geïsoleerd net als de vloer en de spouwmuren, er zijn extra binnenmuren geplaatst, we hebben dubbel HR+ glas rondom en we hebben beneden infrarood vloerverwarming. Boven binnenkort ook.”

Er zijn dertien containers met tien kuub puin geruimd en letterlijk alles lijkt aangepakt. Uiteraard liggen er ook zonnepanelen op het dak en hergebruikt het gezin het regenwater.

Aanstaand echtgenote Diana Klok loopt nog net niet met een handtas van bliklipjes en er hangen geen gerecyclede gordijnen in de fors uitgebouwde woonkamer. Wanneer het gezin zich daar een voorstelling van maakt, moet het hartelijk lachen. Klok: ,,Nee, we slaan niet door, hoor. Hoewel onze dochter wel heel bewust bezig is met recycling. Van veel van wat we weg willen gooien maakt ze zelf speelgoed. Haar slaapkamer staat er vol mee.”

Zeven plek

Het gezin deed eind vorig jaar mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route en hun woning werd genomineerd voor een prijs in de klasse ‘Woning vóór 1945 met een oppervlakte groter dan 150 vierkante meter’. Ze werden zevende en dat is heel bijzonder voor een niet-vrijstaande huis met een woonoppervlak van 170 vierkante meter.

Wie ook aan de slag wilde om zijn huis comfortabel en energiezuinig te maken, kon veel leren van de ervaringsverhalen op de Nationale Duurzame Huizen Route. Raymond en Diana voerden via een videoverbinding gesprekken met geïnteresseerden, die ook binnen konden kijken bij het huis van de familie Ploem. In november en december gaven zij zo uitleg over alle duurzame maatregelen die zij het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Net als anderen dat deden over bijvoorbeeld hun monumentale pand of jaren 70 rijtjeshuis.

Plannen voor de toekomst heeft de familie nog volop: ,,Het bad in de badkamer moet ik nog betegelen, er moeten nog plintjes in de kamer komen en er is zo nog wel het één en ander dat afgebouwd moet worden.” De voormalig straaljagerpiloot bij Defensie heeft twee rechterhanden en heeft veel zelf gedaan. Ook de 11-jarige Jasper en de bijna 9-jarige Sophie droegen bij: ,,Slopen en metselen vonden ze leuk en ze hebben ook met zand en dakpannen lopen sjouwen. We streven ernaar om in mei de nul op de meter te realiseren.”