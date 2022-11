Van achter de schermen naar in de spotlights; vrijwilligers Waalres Museum exposeren zelf werk

WAALRE - Het zoeken, verzamelen en bewaren van cultureel erfgoed ligt in Waalre voor een belangrijk deel in handen van vrijwilligers. Daarom alleen al zijn zij onmisbaar. Als blijk van waardering biedt Het Waalres Museum haar medewerkers een erkenning die past in de context van de organisatie: een expositie van eigen werk.

De tentoonstelling opent zaterdag en duurt tot en met zondag 8 januari. Van de ongeveer vijftig medewerkers participeren er elf. Er zijn onder meer beelden in hout en steen te zien, maar ook foto’s en items van keramiek en textiel.

Els Honcoop is soms aan het ‘pietlutten’

Eén van de exposanten is Els Honcoop. Ze maakt meestal olieverfschilderijen. En ze tekent. „Ik ben destijds begonnen met het afbeelden van landschappen, maar houd inmiddels veel meer van moderne kunst. Soms ben ik aan het ‘pietlutten’ en tot in detail iets aan het uitwerken, maar dat vind ik eigenlijk heel lelijk.’’

Je maakt wat je bent, vindt de Waalrese en daar zit gevoel in. „Mijn zoon vindt soms dat ik te veel privé laat zien, maar is niet alles wat je maakt privé?’’

Quote Ik heb vier kleine beelden uitgezocht, want die grote zijn niet te tillen, joh Joost Bresser

Joost Bresser stelt vier natuurstenen beelden tentoon. „Nee, ik heb er geen namen aan gegeven”, vertelt het lid van beeldhouwerscollectief De Stenen Poort. Bresser hakt in de Borkelse ‘kap salon’ geregeld in harde en zachte steensoorten. Soms is hij wel een jaar bezig met één werkstuk: „Ik zoek een mooie steen uit, bijvoorbeeld van marmer of Belgisch hardsteen, en dan zie ik wel wat het wordt.”

In zijn tuin staan manshoge werken; voor de expositie heeft hij vier kleintjes uitgezocht: „Want die grote zijn niet te tillen, joh.’’

Ariane Koppens verkoopt haar schilderij van een banaan absoluut niet

Ook van Ariane Koppen zijn creaties te bewonderen. „Ik vind veel verschillende materialen leuk. Maar daar werk ik niet gelijktijdig mee. Nu hangt in het museum een acrylcollage. Vervreemdend, maar mooi en bijzonder om te maken, net als het acrylschilderij. Ook liggen er tegeltjes die ik beschilderd en gedeeltelijk gemozaïekt heb. Er zit vilt onder, dus je kunt ze als onderzetter gebruiken.’’

Maar natuurlijk kan je de tegeltjes ook tegen de muur hangen, wanneer je dat kunstzinniger of decoratiever vindt. Voor 5 euro zijn ze te koop. Koppens schilderij van een banaan gaat echter tegen geen enkele prijs van de hand: „Als het dan eenmaal lukt om in Waalre een bananenboom te telen, dan wil je er ook wat mee. Dit jaar stond die van mij voor het eerst bloei en daar heb ik een schilderij van gemaakt. Ik draag hem nu al in mijn hart. Als ik ooit naar een bejaardenhuis moet, dan gaat-ie zeker mee.’’

„Kijk ook naar wat ik niet geschilderd heb’’, zegt Marianne van den Eijnden. Wat je ziet neem je als een gegeven, maar alles is niet wat je denkt dat je ziet. Bezoekers moeten nieuwsgierig worden gemaakt, zo vindt de kunstenaar die graag thematisch werkt.

Quote Een onbepaald stukje, het schimachti­ge: dat daagt uit Marianne van den Eijnden

„Nét zoals de pauze in een muziekstuk je kan laten verlangen naar wat komt. Een foto die alleen maar haarscherp is, maakt hem ook niet spannend. Een vervaging in het schilderwerk, een onbepaald stukje, het schimachtige: dat daagt uit.’’

Voorzitter van het bestuur Toine Jordense: „Kom dus vooral kijken naar wat de vrijwilligers van Het Waalres Museum, naast bestuurs- en baliewerk, het organiseren van exposities en het verzorgen van rondleidingen en cultuureducatie, óók doen en maken.’’