Van crisisgemeente naar spannende klus: nieuw wethouderstrio Waalre is er klaar voor

Het lijkt een logische vraag: waarom zou je op dit moment in godsnaam aan de slag willen in Waalre? De recente bestuurscrisis deed de gemeente op zijn grondvesten schudden en de verhoudingen tussen raad en college zijn op z’n zachtst gezegd complex te noemen. ,,Ik vind het erg interessant om daarmee aan de slag te gaan”, vertelt Pieters. ,,Waalre is een mooie gemeente en op bestuurlijk gebied een echte proeftuin. Dat zie ik als een mooie uitdaging.”

Maarten Pieters is acht jaar raadslid geweest in Den Bosch en was als wethouder actief in Oisterwijk en Dongen.

Sterke samenwerking

Van Burgsteden en Sjouw sluiten zich daarbij aan. ,,Een uitdaging is het zeker, helemaal als je ziet wat zich recent heeft afgespeeld in Waalre”, aldus Van Burgsteden. ,,Aan de andere kant heeft mijn werkervaring me geleerd dat er in elke gemeente hobbels te nemen zijn”, vult Sjouw aan. ,,We zullen in Waalre een sterke samenwerking moeten neerzetten en de huidige situatie maakt de klus tot een boeiend geheel.”

Die samenwerking zal met inbreng van het college, ambtenaren en de raad, maar ook de verenigingen en inwoners van Waalre gerealiseerd moeten worden. ,,Dat betekent met open vizier de discussie voeren en het gesprek met elkaar aangaan”, benadrukt Sjouw. ,,Daar hoort natuurlijk ook bij dat je open en transparant bent richting inwoners en de raad”, voegt Pieters toe. ,,Beleid maken we samen met de raad en wij zullen hen als college goed moeten informeren.”

Tijdelijke klus

De kersverse wethouders nemen met waarnemend burgemeester Boelhouwer zitting in een zogenoemd zakencollege zonder politieke binding. Het is de bedoeling dat de huidige raadsperiode wordt afgemaakt. Pieters houdt daaraan vast. ,,Mijn missie is om mezelf overbodig te maken, dus als ik het goed doe in Waalre ben ik hier straks niet meer nodig en kan de raad vooruit. Dat is het doel.”

Sjouw en Van Burgsteden willen nog niet nadenken over een volgende termijn, mocht de uitdaging behaald worden in Waalre. ,,We moeten eerst maar eens kijken hoe we ervoor staan aan het einde van de huidige raadsperiode.”

Liesbeth Sjouw heeft werkervaring in zo'n tien verschillende gemeenten, waar ze vaak verantwoordelijk was voor sociale zaken.

Uitgelezen kans

Om die klus richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 goed af te ronden, is volgens Pieters reflecterend vermogen van de raad nodig. ,,Ik vond het dan ook mooi om te zien dat die oproep ook kwam voordat we dinsdagavond werden beëdigd.” Raadslid Gerard Lammers benadrukte dat de hele raad eens kritisch naar zichzelf moet kijken.

,,Het staat in ieder geval vast dat we nu een uitgelezen kans hebben om te bewijzen dat we het samen kunnen in Waalre. Die kans moeten we uiteraard grijpen”, vult Van Burgsteden aan. De kersverse wethouders nemen met waarnemend burgemeester Boelhouwer zitting in een zogenoemd zakencollege zonder politieke binding.

Jan van Burgsteden buigt zich in Waalre over ruimtelijke ontwikkeling, met aandacht voor infrastructuur en woningbouw.

‘Trial and error’

Het nieuwe college zal volgens Sjouw moeten leren omgaan met die nieuwe situatie. ,,Dat zal een proces van trial and error worden. We zijn niet aangedragen vanuit de politieke partijen in de raad, dus er ontstaat straks een soort ondernemersrelatie; de raad als opdrachtgever, het college als uitvoerder.

,,Daarnaast stappen we natuurlijk ook in een rijdende trein”, stipt Van Burgsteden aan. ,,We hebben dus wat tijd nodig om onze draai te vinden, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Het drietal concludeert dan ook dat er op bestuurlijk vlak een goede voedingsbodem ligt om iets moois te bereiken in Waalre. ,,De voltallige raad is van goede wil en is bereid om er samen in Waalre iets moois van te maken. Daar gaan we voor.”