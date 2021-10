Van leftover naar lekker: Esther uit Waalre tovert met etensresten

In Nederland gooien we 34 kilo voedsel per persoon per jaar in de kliko. Dat is ruim een halve winkelwagen vol met groente, fruit, vlees- en zoetwaren, zuivel, aardappelen en brood. „In een gezin dat uit vier personen bestaat gaat het dan al om twee volle karren.’’

Esther Poulissen uit Waalre, die zich het beeld van die karren voor de huizen in haar straat visualiseerde, schrok daar enorm van, want ‘wat een verspilling’. ,,Als eten ‘over de datum’ is, we er geen zin (meer) in hebben of groenten in de koelkast gewoon een tijdje over het hoofd hebben gezien, gooien we het vaak weg omdat we niet beter weten.’’

Niet terechtwijzen

In 2019 meldde Poulissen zich als vrijwilliger bij Voedsel1000, een initiatief van de provincie Noord-Brabant om mee te denken over de Brabantse voedselketen tot 2030. Samen met vier andere Brabanders is Poulissen één van de initiatiefnemers van de campagne Watrestje.nu. De vrijwilligers hebben een bewustwordingscampagne op gang gebracht met als doel voedselverspilling inzichtelijk te maken voor de consument. „Wij gaan mensen niet terechtwijzen of vertellen hoe slecht al dat weggooien voor het milieu is. Wat we wél willen is ze laten zien dat je van restjes iets heel lekkers kunt maken. En we willen met tips helpen om minder voedsel weg te doen.’’ Poulissen wil maar zeggen: een beetje inspiratie kost niets en levert heel veel op.

Simpele trifle en krokante chips

Maandag van 19.30 tot 20.30 uur geeft Watrestje een onlinesessie ‘Restjes Inspiratie’. De uitdaging is om met leftovers iets nieuws te maken zodat iedereen smakelijke, nieuwe recepten te zien krijgt. „Er wordt live gekookt, zodat iedereen kan zien hoe het moet en hopelijk geïnspireerd raakt. Maak van oude koekjes een simpele trifle, van overgebleven bloemkoolroosjes rijst en van worteltjes en appels krokante chips. Is lekker en kost weinig tijd. We doen die avond ook een kennisquiz en je ontvangt tips om restjes te kunnen tegengaan.’’

Naast deze uitdaging staat ook een goed doel centraal bij Watrestje.nu. Poulissen: „Mocht je toch geen tijd hebben maar wel iets goeds willen doen, dan kun je via onze website watrestje.nu doneren aan de Voedselbank.’’

Om een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld moeten we kritisch blijven kijken naar onze eigen consumptiepatronen. En ons ervan bewust zijn dat die ook starten op ons eigen aanrecht. Poulissen: „We hopen dat onze inzet daadwerkelijk iets oplevert en dat Watrestje.nu veel navolging krijgt. Alle tips van hobby- en beroepskoks op onze Facebook- en Instagrampagina zijn dan ook zeer welkom.’’

De link om maandag deel te kunnen nemen is https://youtube.be/1fePS8ymvsg.