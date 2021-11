Van versjes naar dagboek naar Mijn ED naar bundel: Toos van Riet uit Valkenswaard publiceert poëzie

VALKENSWAARD - Toos van Riet uit Valkenswaard is mede door de reacties op haar gedichten en verhalen in Mijn ED op het spoor gezet om een gedichtenbundel samen te stellen. Eenvoudige gedichten over alledaagse onderwerpen.

Al vele malen is er in de voorbije jaren van Van Riet een verhaal of gedicht gepubliceerd in de rubriek Mijn ED. Tot ver buiten haar eigen regio kreeg ze veel waardering voor haar publicaties. ,,Dat was een zeer welkom duwtje in de rug om meer met mijn schrijven te durven en om tot dit ‘boek met gedichten’ te komen’’, luidt haar verklaring voor het samenstellen van haar eerste gedichtenbundel. De vele korte verhalen liggen te wachten op een volgend boekje.

Voor Toos van Riet(60) ligt een halve eeuw geleden het allereerste begin van het schrijven van gedichten. Bij de geboorte van haar broertje: ,,Toen nog versjes versierd met kleine tekeningetjes.” Haar schrijftalent kwam verder tot ontwikkeling met het rijmen en dichten in de Sinterklaastijd. ,,En in de pubertijd heb ik altijd veel werk gemaakt van het bijhouden van een dagboek. Lekker iets schrijven wat anderen niet mochten weten.’’

Een belangrijke stap op de weg naar het ‘echte’ schrijven zette Toos van Riet na haar aanmelding bij de plaatselijke toneelvereniging DATtheater. Aanvankelijk was ze daar alleen actrice. Al snel voelde ze zich aangetrokken tot het vak van regisseur. En kort na de regieopleiding in Tilburg, dertig jaar geleden, besefte ze dat vooral improviseren machtig mooi was.

Apotheose

,,Spontane acties tijdens de repetities. Om zo zelf, met je toneelgroep, tot een eigen voorstelling te komen. Die teksten legde ik vervolgens na afloop thuis vast op papier. De start van het schrijven van toneelstukken.’’ Later maakte ze met haar eigen toneelgezelschap Oeps vooral kindervoorstellingen. Gevolgd door steeds meer theaterprojecten: openluchttoneel ‘Kus van de Mus’, huiskamervoorstellingen ‘Op de Lip’, de film ‘De stille droom’. ,,De teksten voor al deze producties heb ik voornamelijk zelf geschreven. Het is vooral belangrijk om goed naar de medewerkers te luisteren, zodat je er later zelf een goed verhaal van de kan maken. Voor de acteurs was de presentatie de apotheose.’’

Het hoogtepunt bij het schrijven van gedichten is voor haar gevoel nu de samenstelling van haar eerste dichtbundel. Met als directe aanleiding de ingezonden stukjes in deze krant voor de rubriek Mijn ED. Gedichten en korte verhalen.

Alledaags

De rubriek sprak haar meteen aan. Ze voelde zich niet gebonden aan allerlei rijmschema’s of versvormen. Geen bepaalde structuur, geen vast stramien. Ze noemt haar bijdragen ‘in alle eenvoud vele momenten gevangen in woorden’. ,,Gewoon kort en op rijm schrijven over iets leuks, iets alledaags. Luchtig en lief. En als het gedicht vervolgens gepubliceerd wordt dan kreeg ik het gevoel van nog één en nog één. Het werd een sport. Met elke ochtend weer de spanning of het schrijfseltje de krant had gehaald.’’

Veel positieve reacties vielen haar ten deel. Ook van mensen buiten Valkenswaard. Het idee van een gedichtenbundel leefde al langer. ,,Tijdens corona heb ik de tijd genomen er ook echt werk van te maken.’’

Trots

Toos van Riet is trots op haar eerste dichtbundel Heb je even? met 125 gedichten en vele bijpassende foto’s. Ze wordt blij van haar hobby: ,,Ik vind het heerlijk en gewoon leuk om creatief bezig te zijn. Als ik in mijn eentje schrijf, dan wordt het ook echt van mij.’’

De bundel is voor 15 euro verkrijgbaar via toosvriet@gmail.com.