Van Zorg-Discounter naar Zorgwinkel

De Bus heeft hier een dubbele betekenis: naast het adres Bus 36a van de fysieke winkel, trekt eigenaar Tom van Santvoort er namelijk ook op uit met een mobiele bus. Hij bezorgt zorghulpmiddelen aan huis en plaatst of bevestigt de gekochte spullen op de plekken waar dat gewenst is. Ook adviseert hij op het gebeid van wonen over aanpassingen op maat. Dienstbaarheid, gastvrijheid en duurzaamheid zijn de drie pijlers van het serviceconcept van Zorgwinkel De Bus.

Zorg-Discounter de Kempen

Als franchisenemer startte Tom van Santvoort in het najaar van 2019 met Zorg-Discounter de Kempen. Aan de Eindhovenseweg in Aalst verkocht hij eerste- en tweedehands zorgartikelen en had hij een kleine werkplaats. Goed en wel van start kwam er wegens corona maar weinig geld in het laatje. Door een sleutelservice en te dienen als pick-up point voor pakketdiensten kwam er toch nog wat loop naar de zaak.

„Ik had een driejarig huurcontract op de Eindhovenseweg. Als startende ondernemer had ik dat uit-onderhandeld, omdat ik vijf jaar toen niet aandurfde. Die drie jaar zitten er nu bijna op. De eigenaar waar ik van huurde verkocht het pand in 2021 aan Eric van Kimmenade van Dutchloft, die ook het naastgelegen pand bezit. Hij vertelde me dat hij appartementen gaat bouwen en dat betekende dat de winkel gesloopt zou gaan worden. Had ik destijds tóch maar voor vijf jaar getekend, ging weleens door mijn hoofd. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer en ik ben gaan nadenken over hoe ik verder kon.”

Quote Het aanbieden van echt goede kwaliteit zorghulp­mid­de­len mag altijd Tom van Santvoort, Eigenaar Zorgwinkel de Bus

Van Santvoort was al eerder uit de franchiseformule gestapt, maar had de naam Zorg-Discounter behouden. Dat bracht hem echter niet veel, omdat veel mensen daardoor de indruk hadden dat hij alleen tweedehands verkocht. Op zoek naar een nieuwe plek trof hij het leegstaande pand van Service Apotheek Waalre-dorp. In vloeroppervlak veel minder groot, maar wel met veel meer parkeerruimte in de directe omgeving.

De discountformule heeft Van Santvoort losgelaten en de focus ligt op nieuw, op meer keus en op minder voorraad. „Maar het aanbieden van echt goede kwaliteit zorghulpmiddelen mag altijd.” De Zorgwinkel leent ook medische hulpmiddelen uit en is vanaf april servicepunt voor pakketvervoerder DPD. Zaterdag 19 maart is de officiële opening.