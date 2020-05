Vannacht ging de schaar er al in: weg met dat dramatische kapsel

Kanovaren mag wél: met het hele gezin op de Dommel

10 mei VALKENSWAARD - Dierentuinen en pretparken zijn nog even gesloten. Dus wat doet een gezin met jonge kinderen op alweer een mooie dag in het weekend? In Borkel stappen ze in een kano voor een ontspannen tocht van acht kilometer over de Dommel naar de Venbergse Molen.