Varen op Dommel verboden tussen Valkenswaard en Belgische grens vanwege lage waterstand

Lichte voorkeur voor vrouwelij­ke burgemees­ter in Waalre, profiel­schets opgehaald door commissa­ris Adema

WAALRE - De inwoner verlangt lichtjes naar een vrouwelijke burgemeester in Waalre, die mensen in het dorp kent. Het zijn twee uitkomsten van een enquête onder inwoners, die is verwerkt in een profielschets voor de nieuwe burgemeester. Commissaris van de Koning Ina Adema haalde de schets vanavond op in het gemeentehuis.

12 mei