Varkenshok wordt paardenpaleis: Valkenswaard krijgt er weer een steenrijke buitenlandse paardenboer bij

Deze keer is het een Spaanse springruiter, Lopez de la Osa Escribano, die grond heeft gekocht in Valkenswaard. Hij heeft zijn oog laten vallen op een voormalig varkensbedrijf aan de Grensweg. Dat is zo ongeveer in de achtertuin van de Maastrichterweg, of de ‘paardenboulevard’, zoals dit stukje Valkenswaard is gaan heten.

Dit voormalige varkensbedrijf aan de Grensweg wordt omgetoverd in een luxe paardenhouderij.

Hier, op steenworp afstand van de indrukwekkende topsportarena van Jan Tops wil de Spanjaard varkensstallen omtoveren tot een hoogwaardig internationaal hippisch bedrijf met ‘allure en aanzien’, zoals dat in een schriftelijke aanvraag bij de gemeente is verwoord.

Neusje van de zalm

Het is de bedoeling dat de paardenhouderij het neusje van de zalm wordt, met een luxueuze binnenrijhal, ontvangsthal en bedrijfswoning die stuk voor stuk klasse uitstralen.

In de plannen zijn stallen voor 44 paarden ingetekend en twee studioappartementen voor werknemers. Tevens wil de ondernemer er twee riante gastenverblijven van elk 135 m2 laten bouwen. Hier kunnen vermogende buitenlandse klanten kort verblijven als zij een nieuw paard willen kopen.

Daarnaast zijn er allerlei faciliteiten voorzien, zoals een galoppeerbaan, waarop de sportpaarden beter kunnen trainen op kracht, snelheid en uithoudingsvermogen. Ook de longeercirkel, stapmolen en buitenrijbak ontbreken niet.

Kapitaalkrachtige ondernemers

Zo blijft de paardenboulevard in Valkenswaard doorgroeien aan de rand van Schaft. In de slipstream van oud-olympisch springruiter Jan Tops vestigden zich hier de afgelopen jaren steeds meer ondernemers uit deze sector, onder wie Australisch menner Boyd Exell en multimiljardaire Athina Onassis. Het dorpsbestuur zet ondertussen ook vol in op deze kapitaalkrachtige bedrijven en heeft de ambitie om Valkenswaard paardenhoofdstad van de Benelux te maken.

De topsportarena van Jan Tops, ook op de 'paardenboulevard'

De gemeente verleent dan ook graag medewerking aan de bouw van het nieuwe complex. Wel stelt het dorpsbestuur enkele voorwaarden. Zo moet de ingang van de paardenhouderij naar de Grensweg zijn gericht, en niet naar het nabijgelegen Wolfsven zoals op ingediende tekeningen het geval is. Daarnaast moet de ondernemer in gesprek met omwonenden en alles netjes inpassen in de omgeving.

Boomkwekerij omgeturnd

Van Santvoort uit Nuenen is in de arm genomen om het nieuwe stallencomplex te realiseren. Dat bedrijf bouwde al meer op de ‘boulevard’, zoals Javier Salvador Stables aan de Abdijweg richting de Achelse Kluis. Even verderop turnde Van Santvoort zeer recent nog in opdracht van een steenrijke Australische ondernemersfamilie een oude boomkwekerij om tot paardenparadijs. De voorlopige tekeningen die bij de gemeente zijn ingediend, verraden dat het nieuwe complex hier in ieder geval niet voor zal onderdoen.

Dit imposante paardenbedrijf werd recent aan de abdijweg aan de rand van Schaft (Valkenswaard) gebouwd.