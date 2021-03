Vat met onbekende stof aangetroffen bij de Sil in Valkenswaard

Ook GGD mag vaccinrest­jes gebruiken, dat maakt honderden prikken per week extra mogelijk

20 februari EINDHOVEN/HELMOND - Gespecialiseerde GGD-medewerkers op de priklocatie in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven mogen vanaf volgende week ook de restjes gaan gebruiken die nu achterblijven in een flacon met het coronavaccin. Dat betekent dat er naar verwachting per week 350 mensen extra een prik kunnen krijgen. Apothekers van het Elkerliek ziekenhuis spelen een sleutelrol in de hele operatie.