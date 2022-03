Veehouder Valkenswaard moet geduld hebben

Die schade gaat vrijwel zeker ontstaan, omdat straks twee derde van Willems’ landerijen in het waterbergingsgebied van de Dommel komt te liggen. Eerder wilde de gemeente Valkenswaard Willems niet meer dan 5.000 euro schadeloos stellen.

De veehouder schat de schade op vele malen hoger in, minimaal anderhalve ton. De vraag is wie die schade moet gaan betalen, de gemeente Valkenswaard, die het bestemmingsplan voor de waterberging heeft vastgesteld, of het Waterschap De Dommel, die de waterbergingsplannen heeft ontworpen.

In ieder geval leverde de rechtszaak van vandaag nog niet veel op voor veehouder Willems. Reden is dat de gemeente Valkenswaard afgelopen december een nieuw bestemmingsplan ter inzage heeft gelegd. Daartegen kan nog steeds beroep tegen worden ingesteld.

Het nieuwe plan blijkt op sommige punten gunstiger maar op andere punten weer veel ongunstiger uit te pakken voor Willems’ weilanden langs de Dommel. Volgens rechter en staatsraad Bruno van Ravels is het verstandiger om eerst een aantal deskundigen naar de impact van de aangepaste waterbergingsplannen op Willems’ landerijen te bekijken om dan pas te beoordelen hoe groot de schade is en welk deel daarvan in geld, dan wel in natura gecompenseerd kan worden.

Willems is er niet blij mee, omdat dat nog langer onzekerheid voor zijn melkveebedrijf oplevert. Maar in dit stadium kan de Raad van State ook niet veel doen, zo bleek in Den Haag. Overigens is Willems ook nog van plan inhoudelijk bezwaar tegen het nieuwe bestemmingsplan aan te tekenen, zodat het nog wel even duurt voordat hij duidelijkheid krijgt. Wordt vervolgd.