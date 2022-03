Veel deelnemers bij Paarse boscross door groen buitengebied: ‘Volgend jaar de finish in de zon’

AALST - Recreanten en wedstrijdatleten vliegen over de heuveltjes in het bos, trotseren het losse zand en de modderplasjes aan de waterkant. Met de zon op het bezwete gezicht renden de deelnemers aan de Paarse Boscross zondag zo hard ze kunnen naar de finish bij het Meeuwven.

Kathelijn Lemmens (28) staat met haar armen in de zij aan het parcours en ademt met diepe teugen de zuurstofrijke boslucht in. Een bekende slaat de Eindhovense op de schouder en feliciteert haar. Lemmens is lid van Eindhoven Atletiek en zojuist eerste geworden bij de Vrouwen Masters.

Marathon

Ze heeft er bijna acht kilometer op zitten. „De exacte afstand weet ik niet, want in het bos werkt de gps niet altijd even goed.” Lemmens traint voor de hele marathon in Enschede volgende maand; het wordt haar eerste langeafstandsloop. Vandaag liep ze de cross samen met maatje Evelien Lauwers, maar die is al naar huis. De derde podiumplek blijft daarom leeg, want Evelien had niet in de gaten dat ook zij prijzenswaardig had gelopen.

De Eindhovense Studenten Atletiek Vereniging Asterix is met ingang van het seizoen 2021-2022 toegetreden tot de Kempische Cross Competitie. Deze zondag houdt zij haar eerste grootschalige cross. Waalrenaar Lorens Niehof, voorzitter van de crosscommissie, houdt de tijd bij. Dat komt nogal nauw. Tijdens het praten moedigt hij voorbij rennende lopers aan, stuurt de voorfietser op pad en moet dus ook op de klok letten.

Op twee na grootste

„Er doen vandaag zo’n 330 deelnemers mee. Ja, dat is best veel. En voor iedere leeftijdscategorie zijn er verschillende wedstrijden. Binnen de Kempische Cross Competitie zijn we, op twee na, de grootste. Voor de organisatie werd het de afgelopen week overigens wel een beetje spannend, want binnen onze zevenkoppige commissie werden we niet alleen geconfronteerd met corona, maar ook met de oorlog in Oekraïne. Eén van onze commissieleden komt daar vandaan en heeft het er erg moeilijk mee.”

Ondertussen is Nikki van Gool (19) van Gloria Atletiek uit Baarle-Nassau de winnares van de korte cross. „Ik heb iets van negen minuten over de tweeëneenhalve kilometer gedaan. Over een prachtig parcours trouwens. Mooi zo, langs het water. Lekker compact ook. Ik bleef de speaker horen en dat is ook wel eens anders; soms heb ik het gevoel dat ik helemaal alleen in the middle of nowhere ben.”

Van Gool loopt normaliter de 1500 meter en de drie kilometer op de atletiekbaan, maar omdat het seizoen vanwege de coronaperikelen later start, loopt ze graag crosses in de regio. Vandaag dus niet zonder succes.

Zin in volgend jaar

Een koukleumende Bartelijne Feenstra is lid van Loopgroep Waalre, die samen met Asterix, De Hut van Mie Pils en gemeente de cross organiseerde. „We hebben nu al zin in volgend jaar. Maar dan zorgen we er wél voor dat de finish in de zon ligt.”