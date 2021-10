‘Veel klachten leerlingenvervoer vanuit Valkenswaard naar Pius X-College’

Oud-burgemees­ter Hans Haas: streng en rechtvaar­dig op een moment dat Valkens­waard het nodig had

17 september VALKENSWAARD - In zijn lange bestuurlijke carrière was Hans Haas burgemeester in liefst vijf gemeenten, waaronder ook Valkenswaard en Gemert-Bakel. Deze week overleed hij vrij plotseling op 76-jarige leeftijd.