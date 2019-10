Veel vragen omwonenden Waalre over zelf afkoppelen afvoer regenwater

WAALRE - In Waalre-West wordt vanaf volgende week gewerkt aan de vervanging van de riolering in de omgeving van de Molenstraat en de Dreefstraat. De oude riolering wordt vervangen door een gescheiden systeem. De werkzaamheden moeten vlak voor Kerstmis 2020 zijn afgerond.

De gemeente en Waterschap de Dommel geven subsidie aan de inwoners van de wijk, wanneer deze het hemelwater, dat normaal via de regenpijp in het (vuilwater)riool terechtkomt, gaan gebruiken voor (de planten in) de tuin.

Ruim honderd betrokkenen vulden woensdagvond een zaal in Het Klooster. Zij luisterden onder meer naar aannemer Heijmans, die zorgdraagt voor de realisatie van het rioolwerk in wat een klimaatbestendige woonwijk moet worden. De oude riolering wordt vervangen door een gescheiden systeem: naast het riool voor ‘vuil’ water (van douche, wc, wasmachine) komt er een aparte afvoer voor regenwater.

Verdroging

Als het afgekoppelde water wordt geïnfiltreerd in de bodem, is het mogelijk de grondwaterstand aan te vullen en verdroging tegen te gaan. Bij hevige regenval komt het voor dat het riool zoveel water in korte tijd moet verwerken, dat het deze overstort.

Met de overstort stroomt vuil rioolwater in het oppervlaktewater, terwijl zuiveringsinstallaties beter presteren als het aangevoerde afvalwater minder verdund is door regenwater. Er is dus veel te zeggen voor de afkoppeling aan de straatzijde, die op verschillende manieren kan worden gerealiseerd. Zo kan de regenpijp boven de grond gewoon worden afgezaagd, maar het is ook mogelijk die regenpijp(en) ondergronds aan te sluiten op het nieuwe regenwaterriool. Dit dient een ieder overigens allemaal zelf te regelen, maar krijgt daar dan wel subsidie voor.

Vragen

Uit de zaal klonk wat gemompel en vervolgens kwamen de vragen: ‘is het wel verantwoord die afkoppeling aan individuen over te laten?’ En: ‘kan de gemeente die aansluiting niet realiseren, want ik kan dat zelf niet’. Maar ook: hoe gaat dat met de huurwoningen? Is dat de verantwoordelijkheid van de woningbouwvereniging?

Wilhelmien Kardinaal woont aan de Adelbertstraat en heeft het liefste dat de gemeente af- en aankoppeling oplost: „Kunnen ze niet gewoon zeggen wat het kost? Als we dan met de hele straat meedoen kan alles, voor een mooie prijs, in één keer.” Veel aanwezigen lijken voorstander van het afkoppelen, maar zien het liefste dat het voor ze geregeld wordt. De gemeente wil echter niet te veel sturen.