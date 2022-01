Veel vragen over bouwplan voor senioren in centrum Valkenswaard

Zo wilden meerdere partijen bijvoorbeeld weten hoe het nou zit met de zorg die verleend moet gaan worden bij deze voor senioren bedoelde huisvesting. De onvrede zit hem vooral in het gegeven dat een belangrijk deel van het plan bestaat uit ‘levensloopbestendige’ aanleunwoningen. Dat houdt in dat daar mensen hun hele leven, zij het vanaf de seniorenleeftijd, hun intrek kunnen nemen. Oudere inwoners kunnen dan hun intrek nemen, zonder dat zij noodzakelijk zorg afnemen. Verschillende raadsfracties wezen op het lokaal belang van die zorgverlening in combinatie met wonen. De vraag daarnaar is groot in Valkenswaard.