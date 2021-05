Veel vragen over huisvestingsplan arbeidsmigranten in Valkenswaard

,,De uitleg om voor één camping te kiezen, vinden we toch wel vreemd", stelde Bram Bots, fractievoorzitter van grootste partij H&G, donderdagavond tijdens een vergadering waarin het onderwerp ter sprake kwam. ,,Want op het moment dat je de arbeidsmigranten over meerdere parken kunt verdelen, krijg je meer spreiding en dus ook een lager percentage per park.”

Quote Met de nieuwe huisves­tings­re­gels hebben we straks meer grip op wat er daar gebeurt en wordt de overlast - mocht die er al zijn - ook beter beheers­baar. Kees Marchal, wethouder Valkenswaard

Volgens wethouder Kees Marchal (CDA) wil de gemeente voor één camping kiezen omdat de huisvesting daarmee beter beheersbaar is. Dat De Dommelvallei de beste papieren lijkt te hebben om voor die huisvesting in aanmerking te komen, komt volgens Marchal vooral vanwege de goede ervaringen die Valkenswaard met deze camping heeft. De wethouder verwees daarbij ook naar de slechte ervaringen met Oostappen-camping Brugse Heide, waarmee de gemeente in een dwangsom-procedure is verwikkeld.

Kamerverhuur mogelijk

Valkenswaard heeft voor het eerst op papier gezet hoe ze met de huivesting van arbeidsmigranten wil omgaan. Uitgangspunt is om particulieren of bedrijven die met initiatieven komen, waar mogelijk te ondersteunen. Volgens de nieuwe regels is kamerverhuur mogelijk en worden de mogelijkheden voor huisvesting bij boeren verruimd. Ook staat Valkenswaard open voor plannen om bijvoorbeeld in leegstaande kantoorgebouwen woningen te maken. Voorwaarde voor verblijf op een camping is dat arbeidsmigranten daar maximaal een jaar mogen verblijven.

CDA-raadslid Yolande Mollen-Ketting wees wethouder Marchal nog op de omwonenden van De Dommelvallei, die al hebben aangegeven voor meer overlast te vrezen. Volgens de wethouder heeft de exploitant van die camping (Frank van de Ven, red.) zijn zaakjes echter goed voor elkaar. Dat bleek volgens Marchal ook tijdens een uitgebreide controle ter plaatse, een paar weken geleden.

Met de buurt in gesprek

Bovendien, voegde hij daar aan toe, gaat Van de Ven na het vaststellen van de nieuwe regels de omgevingsvergunning aanvragen die nodig is om De Dommelvallei de komende jaren uit te kunnen breiden. Bij die procedure hoort ook een zogenoemde omgevingsdialoog, zo benadrukte de wethouder. Dat betekent dat de camping-eigenaar al in een vroeg stadium met de buurt in gesprek moet om het over eventuele bezwaren te hebben. ,,Met de nieuwe huisvestingsregels hebben we straks meer grip op wat er daar gebeurt en wordt de overlast - mocht die er al zijn - ook beter beheersbaar", zo verzekerde hij.

De gemeenteraad neemt op 3 juni een besluit over de nieuwe huisvestingsregels.