Veertig jaar vrouwenvoetbal bij De Valk: ‘Wij draaien op gezelligheid daar staan we om bekend’

VALKENSWAARD - Het begin weten ze nog maar al te goed. De trots dat er in 1981 ook in Valkenswaard een vrouwenteam op het veld stond en de enorme ontlading nadat eindelijk de eerste zege binnen was. Nu ruim veertig jaar later is veel veranderd, behalve dat ene. Ze hebben allen een geel-zwart hart.

De viering van veertig jaar vrouwenvoetbal De Valk moest door corona een jaartje uitgesteld worden, maar het enthousiasme van Karin van Son (36), voorzitter van de jubileumcommissie en teammanager, is er niet minder blij om. Ze wil er op 11 juni een bijzonder feest van maken. ,,Wij draaien op gezelligheid. Dat is algemeen bekend bij De Valk. We rekenen op veel oud-leden.”

Ook de dames van het eerste uur, Cockie Jousma-van Holten en Anny Scheepens-Jonkers, hebben er zin in. De gezichten van weleer. De verhalen van vroeger. Een terugblik op de successen en teleurstellingen. ,,Maar vooral de trots waarmee we er toen in slaagden het vrouwenvoetbal hier van de grond te krijgen.”

Quote Er waren veel nederlagen; een doelpunt voelde al bijzonder. De eerste overwin­ning hebben we dan ook uitbundig gevierd Cockie Jousma (86)

Beiden waren bestuurders vanaf dag één. Annie Scheepens (91) had dertien jaar het secretariaat onder zich. Cockie Jousma (86) was de eerste voorzitter: ,,We hadden al snel twee dames- en een meisjesteam. Sportief was de start moeilijk. Er waren veel nederlagen; een doelpunt voelde al bijzonder. De eerste overwinning hebben we dan ook uitbundig gevierd.”

Onder wijlen Simon van Doren, de eerste man bij De Valk-vrouwentak, kwam de afdeling tot volle bloei. Mevrouw Jousma: ,,Een grote organisator en stimulator. Hij was overal en altijd aanwezig, nam alles ter hand.”

Quote Ik loop al vanaf mijn negentien­de bij De Valk rond. Ik was de vertrouwe­ling voor veel ouders van die jonge meiden Anny Scheepens

Anny Scheepens was vanaf het begin als secretaris de grote regelaar. Jarenlang zorgde ze voor wedstrijden, scheidsrechters, trainers, vervoer... Én ze promootte het vrouwenvoetbal via het clubblad de Valkenier. ,,Ik loop al vanaf mijn negentiende bij De Valk rond. Ik was de vertrouweling voor veel ouders van die jonge meiden. En ook voor volwassen speelsters.” Voor haar inzet voor het damesvoetbal kreeg zij in 1993 de bronzen KNVB-speld overhandigd. Zowel Scheepens als Jousma werden in datzelfde jaar binnen de club benoemd tot Lid van Verdienste.

Landelijke eerste klasse

De sportieve hoogtepunten lagen voor de vrouwen van De Valk vooral aan het eind van de vorige eeuw met enkele kampioenschappen en het uitkomen in de landelijke eerste klasse. Kort daarna, rond 2003, volgde een zwarte bladzijde in de historie. Veel dames vertrokken vanwege onenigheid naar andere clubs. Met als gevolg: geen eerste elftal in de competitie. ,,Ik heb toen een aantal vriendinnen bij elkaar gebracht en binnen enkele dagen stond er een nieuw team”, schetst Karin van Son haar start bij De Valk.

Het waren twintig veelal onervaren speelsters die vooral veel plezier aan elkaar beleefden. Niet enkel op het veld maar ook in de kroeg. ,,De toenmalige bar Oriënt Express was onze belangrijkste sponsor en na elke wedstrijd was daar de derde helft. Ook al hadden we verloren. Soms met grote cijfers. Ons eerste doelpunt hebben we toen na enkele maanden gevierd als een kampioenschap.”

Quote Er is volledige acceptatie. Met allemaal een Valk-hart Karin van Son, teammanager

Na deze doorstart is de stijgende lijn in gang gezet en ook de rust keerde terug. Karin van Son is vooral blij dat er verenigingsbreed geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen de mannen- en vrouwentak. Ook geen apart bestuur meer. ,,Er is volledige acceptatie. Met allemaal een Valk-hart.”

Het jubileumfeest op 11 juni wordt gevierd met ‘een meidenverwenmiddag’ voor de jeugd en om 19.00 een wedstrijd met speelsters van toen en nu. Aansluitend een feestavond/reünie. Aanmelden via www.vvdevalk.nl