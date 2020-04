Veilig achter perspex bij Zorgvilla Rosorum in Waalre

In het ontmoetingshuisje, in tweeën gedeeld door een muur van plexiglas, waren Will en Stef Beckers voor het eerst sinds medio maart weer even samen met hun moeder. Het was een emotioneel weerzien tussen de 78-jarige Nelly Beckers die in Waalre woont en haar beide zoons uit respectievelijk Lommel en Budel. Op de parkeerplaats van zorgvilla Rosorum, het voormalig Franciscanessenklooster aan de Leesakker in Waalre, staat sinds dit weekend een coronaproof gemaakte bezoekersunit, waarin familieleden elkaar op een veilige manier kunnen zien en spreken. Rosorum Zorgvilla Waalre is een zogeheten ‘open huis’ en vanuit de gemeenschappelijke woonkamer kunnen de bewoners de tuin in en het terras op. Sinds kort is dit ook de route die ze afleggen naar het huisje, waar ze achter perspex één of twee familieleden op ‘huisbezoek’ kunnen ontvangen.