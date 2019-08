Veranderd dorpshart: Alleen de naam van café De Bus in Waalre is gebleven

Lordje (zijn bijnaam) was een echte handelaar: in de eerste jaren na de oorlog reisde hij vaak naar Amsterdam om grote partijen sterke drank in mandflessen in te slaan. Die bottelde hij dan in zelf beplakte flessen en verkocht ze goedkoop. Uit de wijde omgeving kwamen de klanten per kar op de goedkope drank af, tot grote ergernis van leveranciers als Hartevelt.