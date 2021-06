Verenigingen Eurocircuit verder in het nauw, bestuur TWC De Kempen stapt per direct op

Gouden bruidspaar Hans en Ans van Maurik uit Borkel en Schaft: ‘Nog steeds gelukkig samen’

23 juni Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat Hans en Ans van Maurik-Kaldenhoven uit Borkel en Schaft elkaar het jawoord gaven. „Onze familie was streng katholiek, en het kerkelijk huwelijk vond pas een jaar later plaats. Maar voor ons telt de datum dat we voor de wet getrouwd zijn”, legt Hans van Maurik uit.