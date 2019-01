Verhagen Witgoed verhuist naar groter pand in centrum Valkenswaard

Feest in Valkens­waard: Lotto Jackpot van 2,9 miljoen valt op lot gekocht bij de Albert Heijn

13 januari VALKENSWAARD - Waarschijnlijk heeft iemand in Valkenswaard een geweldige dag vandaag. De Lotto Jackpot van 2,9 miljoen (bruto) is namelijk gevallen op een lot dat gekocht is in de Albert Heijn aan de Corridor aldaar. Het is de eerste jackpot van 2019.