Verhalen achter de foto's: Werd de Boerenleenbank in Vessem overvallen?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl .

Een overval op de Boerenleenbank in Vessem in 1968 staat als omschrijving bij deze foto. Wie staan er op de foto en wat was er precies gebeurd? Het ED hoort het graag dus neem contact met ons op. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Opening van station Valkenswaard © Frans van Mierlo

Station Valkenswaard

En dan de foto van vorige week. Niet het in 1962 gesloopte eerste station van Valkenswaard maar het in 1959 geopende goederenstation is te zien op deze foto van Frans van Mierlo. Een station bij de Warande langs het spoor dat Eindhoven, Geldrop, Valkenswaard en België met elkaar verbond. De foto's zijn gemaakt tijdens de opening op 4 februari. Speciaal voor de gelegenheid reed de beroemde ‘Bisschop’, een lichtpaarse diesellocomotief, door het openingslint. Een delegatie met de burgemeester en enkele hoge piefen van de NS maakte vervolgens een ritje naar Hasselt waar een koffietafel was geregeld door de plaatselijke autoriteiten. Bijna liep deze nog in de soep omdat er juist die dag een staking was van de bakkers in België. Terug in Eindhoven kreeg de directeur van de NS nog een hoge hoed van de beroemde hoedenfabrikant Jan Sporenberg.

Wagon vol olifanten

Cor Mennen, de vader van Rinie van den Boom was de spoorwegbeambte op het station dat bestond uit een goederenloods en een kantoortje van de douane. Van den Boom mocht als kind wel eens mee. ,,Ik kan me nog herinneren dat er een keer een wagon vol olifanten arriveerde. Dat maakt natuurlijk wel indruk op een kind.”

Volgens Wim Evers uit Geldrop moest het stationsgebouw aan de Warande waarschijnlijk vooral goedkoop zijn omdat er destijds al de vraag was hoelang de treinverbinding stand zou houden. ,,Het reizigersvervoer, dat nog via het eerste station in Valkenswaard liep, was immers al in 1956 gestaakt.” In Eindhoven was het hoogspoor aangelegd en de gemeente wilde af van de spoorlijn die door de bebouwde kom van de stad liep. In overleg met de gemeente Valkenswaard werd besloten de verbinding op te heffen en een nieuwe verbinding aan te leggen door de Groote Heide. De enige herinnering aan de oude verbinding is de witte wachterswoning aan de Hoogstraat in Eindhoven.

Duiven

De nieuwe verbinding zou nog twaalf jaar in gebruik blijven voor goederenvervoer en na het opheffen van de spoorverbinding met België werd het goederenstation aan de Warande verkocht. Tegenwoordig is het in gebruik bij de duivenvereniging. Die hebben het verbouwd maar volgens lezer Jac Schijvens is de kluis met zijn zware deur en dikke muur nog aanwezig.

Volledig scherm Overval op de Boerenleenbank in Vessem in 1968 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Overval op de Boerenleenbank in Vessem in 1968 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Overval op de Boerenleenbank in Vessem in 1968 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Overval op de Boerenleenbank in Vessem in 1968 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Overval op de Boerenleenbank in Vessem in 1968 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Overval op de Boerenleenbank in Vessem in 1968 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Overval op de Boerenleenbank in Vessem in 1968 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Overval op de Boerenleenbank in Vessem in 1968 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Overval op de Boerenleenbank in Vessem in 1968 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Overval op de Boerenleenbank in Vessem in 1968 © Frans van Mierlo