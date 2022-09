Verhalen vertellen kan ook met een penseel

Kunst prikkelt het brein. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen daar vitaler, optimistischer, tevredener en minder angstig van worden. Kunst kan ook een sleutelrol vervullen om in contact te blijven met mensen met dementie en schilderen kan soms verborgen krachten en onvermoede talenten blootleggen.

Hobbyschilder

Karin Koolen is hobbyschilder en vrijwilliger bij de ouderenzorginstelling. Samen met activiteitenbegeleider José van den Heuvel begeleidt en stimuleert zij bewoners, die het schilderen op doek al in de vingers hadden, om dit weer op te pakken. En anderen om ermee te beginnen. „We doen dat in een klein groepje of één-op-één, wanneer dat meer rust geeft. Ik merk dat mensen blij worden van mooie kleuren en ook dat ze van het schilderen meer zelfvertrouwen krijgen. Ondertussen praten we wat en wordt veel gelachen. Soms komt er ook echt verdriet boven. Dat is dan zo.”

Ellen Engelbert is een bewoonster die prachtige werken maakte. En nu weer. Ook Corrie den Uyl heeft na een tijd de penseel weer ter hand genomen. Ondanks het feit dat zij nog maar heel weinig ziet zet zij deze woensdagochtend in korte tijd een pastelkleurig werk op doek. Dat haar pictura tentoongesteld wordt in Het Waalres Museum verbaast haar: „Ach, waarom? Dat wil toch niemand zien?”

Volontair

Maar dat willen veel mensen wel. Martijn Kranen, vrijwillig beheerder bij het Waalres Museum is als volontair ook actief bij Het Andere Wonen: „Iemand grapte eens of ik niet een expositie zou kunnen regelen in het museum. Nou, dat kon.”

In het pand van Het Andere Wonen en in de eigen woningen hangen verschillende werken van bewoners. Het zijn werken die geschilderd zijn toen dementie nog geen bezit van hun brein had genomen. Inmiddels hebben de kunstenaars in hun nieuwe woonomgeving ook weer andere bijzondere creaties gemaakt. Oude en nieuw werken worden komend weekend tentoongesteld.

Heidi Kusters: „Wij zijn trots op onze bewoners en hopen, samen met hen, op een heel leuk weekend.”

De expositie ‘Kunst, wat doet het met je brein?’ is op beide dagen van 13.30 tot 17.00 uur te bezoeken in Het Waalres Museum, Willibrorduslaan 4. De entree bedraagt 5 euro.