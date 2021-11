Verjonging op nieuwe kieslijst GroenLinks Waalre, fractievoorzitter Beuger vertrekt

Van Gestel is opgegroeid in Tilburg, maar woont sinds dit jaar in Waalre. Ze is al drie jaar actief voor GroenLinks Eindhoven, heeft in verschillende jeugdraden gezeten en studeert bestuurskunde aan Tilburg University. ,,In gesprek met de voorzitter van onze kandidatencommissie bleek dat het fractievoorzitterschap mij wel lag”, vertelt Van Gestel. ,,Het leek me bovendien mooi om te laten zien dat de raad ook in Waalre kan verjongen.”