Verkeerschaos verwacht in het Helenadal

Nu nog een zandbak, straks een autoluw centrum in Valkens­waard

9 maart VALKENSWAARD - De eerste stappen naar een autoluw centrum in Valkenswaard zijn gezet. De grote zandbak van nu verandert binnen enkele maanden in een gebied nagenoeg zonder auto’s. De voetganger en fietser krijgen er de ruimte. De voorbije dagen is het gehele rijweggedeelte vanaf de kruising Leenderweg en Waalreseweg tot even voorbij de kerk eruit gehaald.