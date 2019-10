Verkeersoverlast in Waalre: minutenlang wachten voor het zebrapad

‘Ik verwacht niet dat met de aanleg van de Westparallel de verkeersstroom voor mijn deur verandert.” Zuzana Podestová woont in de bocht waar de Juliana de Lannoylaan overgaat in de Raadhuisstraat. ,,Het is hier een doorgaande weg. Alles wat richting Hightech Campus rijdt of er vandaan komt, raast door. Een andere doorsteekroute is er in Waalre niet. De Lannoylaan is net een racebaan en met dat nieuwe, stille asfalt,merk je niet eens dat je te snel rijdt.”