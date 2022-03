Verkiezingsdebat in Valkenswaard: ‘Een nieuwe atletiekbaan? Leuk, maar daar moest wel weer een miljoen voor worden geleend’

Wellicht is die houding van politieke partijen goed voor de toekomst van Valkenswaard, maar het leverde zondag geen spektakel op. Het werd soms wel geprobeerd. Mieke Theus (PvdA), nu nog wethouder, zette even aan. ,,Altijd als we willen bouwen, krijgen we over discussies over parkeren. Sommige partijen stemmen al tegen een bouwplan als bij een project drie parkeerplaatsen missen.’’ Ze had het over bouwplannen op de plek waar voorheen autogarage Driessen stond. Blijf toch niet eeuwig zeuren over parkeerplaatsen, we moeten echt huizen bouwen, wilde ze eigenlijk zeggen.