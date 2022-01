Verkoop gemeentegrond aan wethouder opnieuw op agenda Valkenwaardse politiek: waarom is dat zo'n heikele kwestie?

1. Wat is er aan de hand?

Wethouder Theo Geldens kocht in december 2020 een strook grond van 135 vierkante meter van de gemeente. Het verkochte perceel grenst aan de achtertuin van zijn woning aan de Kromstraat. Tegelijkertijd kocht zijn buurman ook een stuk gemeentegrond van in totaal 20 vierkante meter. De twee deden het verzoek voor het eerst in 2017, toen Geldens nog raadslid was. In maart 2019 spraken burgemeester en wethouders de intentie uit om de gronden onder voorwaarden te verkopen. Daarover is toen ook de gemeenteraad geïnformeerd.