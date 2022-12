Verkoop Het Klooster Waalre-dorp ging op allerlei fronten mis: ‘Zwakke gemeentelijke regie’

Zwakke regie door de gemeente

De rekenkamercommissie spreekt in haar conclusies over een ‘zwakke gemeentelijke regie’ en ‘een sterke afhankelijkheid van andere (externe) spelers.’ Ook wordt geconcludeerd dat er weinig is gedaan met de aanbevelingen van voorgaande onderzoeken en er een gebrek aan transparantie was in de ‘processen rondom Het Klooster.’

Toch een goede oplossing

Desalniettemin wijst het onderzoek uit dat de Het Klooster zoals het er nu ligt over het algemeen wordt gezien als een goede oplossing. ‘Er is ruimte voor verenigingen, er zijn een groot aantal zorgwoningen gerealiseerd, het monumentale gebouw is behouden en verduurzaamd’, staat in het rapport. Wel maken de mensen die de commissie sprak zich zorgen over de lage bezettingsgraad in het gedeelte voor de verenigingen. Ook de onduidelijkheden over het beheer en onzekerheid over de toekomst maken zij zich zorgen.