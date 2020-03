Vermiste teckel Roos in kritieke toestand teruggevonden, mogelijk aangevallen door wild zwijn

En Roos werd, 48 uur later, gevonden onder de takkenbussel van drie omgevallen bomen. Sjannie Freriks en Hennie Snellingsberg van Animal Care Brabant Zuidoost hoorden het geblaf van het 2-jarige hondje en zijn sindsdien de helden van eigenaresse Manon McGoldrick.

Zoals zo vaak wandelde McGoldrick maandagmiddag door de bossen rondom het Meeuwven in Aalst. Daar waren de dieren met elkaar aan het ravotten en zochten ze naar stokken. Gewoon druk bezig met hond zijn dus. “Tot op het moment dat één van hen iets rook en ze er met z’n allen vandoor gingen. Eén voor één kwamen ze terug. Behalve Roos.”

Aanval wild zwijn

McGoldrick schiet weer even vol. Ze liet haar honden los, omdat ze weet dat deze altijd naar haar terugkeren. “Natuurlijk doe ik dat alleen in een natuurgebied waar het relatief veilig is. Maar vanaf nu zal ik een stuk voorzichtiger zijn.”

Dat horen ze vaker bij vrijwilligersorganisatie Animal Care Brabant Zuidoost. Snellingsberg: “We hebben Roos gevonden. Weliswaar met een gebroken bekken en een gebroken achterpoot, maar ze leefde nog. Helaas praten honden niet. We gaan echter uit van een aanval van een wild zwijn.”

Gevonden in kritieke toestand

De twee vrijwilligsters waren door mensen getipt die het bericht van de verdwijning van de teckel hadden gelezen. “Woensdagmiddag zijn we gaan zoeken”, vertelt Freriks, “We doken de bossen in en besloten om niet over de paden te gaan, waar Manon al twintig keer overheen was gelopen in haar wanhopige zoektocht. We liepen dwars door de hei en keken tussen de wortels achter iedere omgewaaide boom. En daar lag ze, in kritieke toestand.”