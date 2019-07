Verpozen bij ‘Pauze’ in Waalre brengt moment van rust

Tops in Valkens­waard biedt podium aan talentvol­le springrui­ters

22 juli VALKENSWAARD - Het afgelopen weekend ging bij Tops International Arena in Valkenswaard alle aandacht naar de toekomstige generatie springruiters. Het hippische centrum aan de Maastrichterweg was dé place to be voor jonge paarden- en ponyruiters in de leeftijd tot 25 jaar.