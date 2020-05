Verwarring rond Het Klooster in Waalre: wat blijft over van het dorpshuisgevoel?

Het college van B en W stuurde de raad dinsdagavond een opmerkelijke brief: een paar jaar na Lumens zou nu ook zorgaanbieder Futuris zich alsnog terugtrekken uit Het Klooster. De boodschap was glashelder: ‘Recentelijk hebben de investeerders de gemeente op de hoogte gesteld van het besluit van Futuris zich uit het project terug te trekken'. Futuris gaat autistische jongeren en dementerende ouderen huisvesten en zou zorgen voor het beheer van het dorpshuis. Door het afhaken van de zorgaanbieder zouden de investeerders nu op zoek moeten naar een nieuwe zorgpartij, kreeg de raad dinsdagavond te horen.

Vreemd

Vreemd genoeg spreken Futuris en de investeerders dat tegen. ,,Zo zit het helemaal niet", zegt Erik van Acht van Futuris. ,,Er is geen sprake van stoppen.” Dat beaamt een van de vier investeerders Hans Brouwers desgevraagd. Futuris heeft weliswaar nog geen overeenkomst getekend, maar de gesprekken zijn gaande. ,,Het is nog steeds een serieuze partij.”

Wat is er dan wel aan de hand? Waarom de gemeente communiceert dat Futuris ermee stopt, is voor zowel Van Acht als Brouwers een raadsel. Al lijkt het er wel op dat de gesprekken tussen de twee partijen niet even soepel verlopen. Het doel van de zorgaanbieder blijkt te zijn veranderd. De zorg aan de bewoners van de 22 appartementen zal volgens plan worden geleverd. Maar het uitbaten van het dorpshuis, dat ziet Futuris inmiddels niet meer zitten. ,,We zijn een zorgbedrijf, geen kroeg", zegt Van Acht daarover. ,,We gaan geen dorpshuis runnen.” Het is een koerswijziging na het vertrek van Cees van Pagée als directeur, merkt investeerder Brouwers op: ,,Van Acht ziet het anders.”