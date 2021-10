Verzet tegen bebouwing rond De Berg

Het Huis van Waalre is meer dan een gemeente­huis

20 oktober WAALRE - Het is druk, deze doordeweekse ochtend op de begane grond in Het Huis van Waalre. Mensen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken, voeren geanimeerde gesprekken met vrijwilligers. Er klinkt geregeld vrolijk gelach. Een stukje verderop, wat meer in de luwte, groeten twee zzp’ers elkaar om vervolgens, ieder voor zich, geconcentreerd achter hun laptop aan het werk te gaan. Ambtenaren komen de trap af, verwelkomen hun gasten en nemen plaats aan de hoge tafels in het Grand Café. Er wordt koffie besteld.