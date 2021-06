Via Aalst en Aalst ALS de wereld uittrappen: fietsen tegen spierziektes in de Giro di Muscoli

In de tuin van de Agnus Dei-kerk in Aalst was het zaterdag een komen en gaan van sportieve deelnemers aan de Giro di Muscoli. De wielertocht, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de spierziekte ALS, werd in 2020 voor de eerste maal succesvol georganiseerd.

Toer voor spieren

Dit jaar vond derhalve de tweede editie plaats. Met de epische tocht wordt geld opgehaald voor onderzoek naar behandelingen van de ziekte en worden middelen aangeschaft om de kwaliteit van het leven van patiënten die lijden aan progressieve vormen van spierziekten zo hoog mogelijk te houden. Anders dan de naam doet vermoeden werd het parcours geheel op Nederlandse bodem verreden. Zaterdag namen 62 geëngageerde fietsers deel aan de Toer voor Spieren, die voor twintig deelnemers die ochtend al om 05.15 uur was begonnen.

Eén van hen was Gerrit Bosman die de volle 255 kilometer in rap tempo volbracht. Rond het middaguur legde hij aan in de tuin van de AD-kerk om met wat bananenpannenkoeken even op krachten te komen: „Alle deelnemers aan de toer koersen in groepen van Aalsmeer naar Vaals of fietsen deeletappes ervan. De tocht voert van Aalsmeer via Aalst (Gelderland) en Aalst (Noord-Brabant) naar Vaals. Niet toevallig allemaal plaatsen die de letters A, L en S in hun naam voeren. Aan het eind van de rit wacht Gerben Gravendeel, die al zes jaar aan de slopende ziekte lijdt. Hij is de organisator van de wielertoer en Italië speelt, op meerdere fronten, een grote rol in zijn leven.”

Volledig scherm Met lucht in de banden fietst het nog beter. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Titie Mol

In de Aalster kerktuin was ook vrijwilligster en zangdocente Els van der Waard actief. De Eindhovense gaf zangles aan Titie Mol, lid van het Kempenkoor. Mol overleed vorig jaar binnen enkele maanden nadat bij haar in het voorjaar ook de progressieve spierziekte was vastgesteld. „Toen ik hoorde van deze toer, wilde ik graag wat betekenen en vroeg ik dominee Ferdinand Borger of we de kerklocatie mochten huren.” Maar indachtig de kerk tot leven te willen brengen en in het belang van het bieden van troost, hoefde de dominee geen huur. Het werd een gedenkwaardige, en voor velen ook een emotionele, dag. De organisatie verwacht dat de donatieteller van de Giro di Muscoli 2021 tot boven de 80.000 euro zal stijgen.