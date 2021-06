Vier juffen van Aalster basisschool met pensioen. ‘Juf, je maakt alle mannen gek’

AALST - Aan de Christoffelschool in Aalst zwaait deze zomer ruim honderdvijftig jaar onderwijservaring af. Jeanne Marie Greijmans, Roos Geevers, Marjolein van der Stoep en Elise Kilkens gaan met pensioen.

Delen per e-mail

Kort voor deze memorabele gebeurtenis kijken de vier basisschooljuffen terug op hun carrière, delen zij anekdotes en hebben ze een mening over de toekomst van het onderwijs.

Geevers, Kilkens en Van der Stoep hebben aan de Pedagogische Academie gestudeerd. Greijmans volgde eerst de kleuteropleiding en stond later ook voor de groepen 3 tot en met 5. Werken in het onderwijs is een dynamische baan waar de onderwijzeressen, zonder uitzondering, veel voldoening, inspiratie en leermomenten uithalen.

Van ‘kleuter’ naar ‘zelfstandig wezentje’

De vier grinniken wanneer ze terugdenken aan de jaren zeventig, waarin ze op school in zitzakken hingen en er veel gefilosofeerd werd. Kilkens, die er een tijd tussenuit is geweest, volgde een herintrederscursus toen ze na vijftien jaar het onderwijs weer in wilde.

„Dat was nog best lastig hoor” vertelt ze. ,,Ik ging weg toen we op school, welgeteld, één computer hadden. Toen ik terugkeerde barstte het van de laptops, computers en digiborden.”

Greijmans realiseert zich goed dat de kinderen in groep 3 een unieke ontwikkeling doormaken: „Ze komen als kleuter bij je in de klas, maar na een jaar gaan ze als zelfstandige wezentjes verder. Ze kunnen dan al ‘alles’.” Geevers vertelt dat, naarmate de kinderen ouder worden, ook de soort opmerkingen die zij maken veranderen.

Quote Toen ik eens naar de kapper was geweest zei een kind uit groep 4 ‘Goh, u lijkt de koningin wel. Maar een kind uit de bovenbouw, dat mijn parfum rook, wist me te vertellen dat ‘Je er alle mannen gek mee’ maakt. Roos Geevers, neemt met drie collega's tegelijkertijd afscheid als leerkracht op de Christoffelschool in Aalst

„Toen ik eens naar de kapper was geweest zei een kind uit groep 4 ‘Goh, u lijkt de koningin wel’”, aldus Geevers. ,,Maar een kind uit de bovenbouw, dat mijn parfum rook, wist me te vertellen dat ‘Je er alle mannen gek mee’ maakt.” Ze vergeet ook nooit meer dat ze eens op Goede Vrijdag met veel passie het lijdensverhaal voorlas: „Alle kinderen moesten huilen. Dat was natuurlijk ook weer niet de bedoeling.”

Hoe verder met het basisonderwijs?

Wanneer Van der Stoep naar de toekomst kijkt is ze geen voorstander van het verlengen van de basisschoolleeftijd naar 15 jaar: „Je kunt wél met aangepaste digitale programma’s werken, zodat ieder kind op het eigen niveau kan leren.”

Greijmans zou graag de buitenwereld nóg meer bij school willen betrekken: „Op bezoek bij ASML, maar ook bij Albert Heijn en bij de varkensboer", legt ze uit.

Echte grote vakantie

Het tafeldiploma halen is echter ook na 45 jaar nog steeds een must; net zo belangrijk als weten waar Waalre en Wageningen liggen. Nog zes weken en dan breekt voor de juffen Roos, Marjolein, Jeanne Marie en Elise de échte grote vakantie aan. Bij hun afscheid wordt op school door zowel de leerlingen als de collega’s stilgestaan. De wijze waarop? Dat wordt een verrassing.