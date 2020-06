Vier personeelsleden onwel bij Jumbo in Valkenswaard, oorzaak blijft onbekend

Einde aan de sigaar uit de Kempen: Hoe kon deze regio het ‘Cuba van West-Europa’ worden?

28 juni KEMPEN/ EINDHOVEN / VALKENSWAARD - De roemrijke sigarenproductie in de Kempen eindigt volgend jaar door de sluiting van de laatste twee sigarenfabrieken in Eersel en Duizel. Hoe kon deze regio uitgroeien tot het 'Cuba van West-Europa'? En wat luidde de neergang in?