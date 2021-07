Vierde generatie Rijnders weer terug in familiepand

Met Jorg Rijnders is de cirkel weer rond. Als vierde generatie gaat hij met zijn zaak Rijnders Optiek naar het familiepand op de hoek van de Corridor en de Eindhovenseweg. Op 17 juli is de officiële opening. ,,Het is maar een paar deuren verder. Maar daar werken doet me wel iets. Aan de slag gaan waar ook je (voor)ouders actief geweest zijn, voelt speciaal.”

Pa Frans Rijnders is in september 2020 daar gestopt met zijn juwelierszaak. Inmiddels is het pand ingrijpend verbouwd. Rijnders senior: ,,Jorg kan hier weer jarenlang het familiebedrijf voortzetten.”

Voor Jorg Rijnders (33) was voortzetting van het familiebedrijf een jongensdroom. ,,Honderd jaar familiewerk poets je niet zomaar weg. Dat eeuwfeest gaan we volgend jaar groots vieren. Dit is de eerste stap”, aldus Rijnders junior. Hij heeft het vak geleerd op de ‘Gilde School voor Optiek’ in Roermond. Aansluitend deed hij drie jaar ervaring op bij een opticien in Eersel. In 2010 stapte hij bij pa in het familiebedrijf. ,,Ik was trots dat zoiets al kon op mijn 22ste.”

De eerste jaren draaide hij Rijnders Optiek in De Kerverij, maar al snel verhuisde hij naar de Eindhovenseweg. ,,In tegenstelling tot mijn vader die opticien/juwelier was, heb ik voor optiek gekozen. En sinds 2018 staat het bedrijf op mijn naam.” Frans Rijnders heeft ruim veertig jaar het familiebedrijf gerund. ,,Helemaal loslaten is moeilijk. Ik ben nog parttime bij Jorg actief. De affiniteit met optiek blijft.”

Jorg Rijnders heeft inmiddels duidelijk zijn weg gevonden in het opticienwereldje. Hij geniet ervan om het de klant naar de zin te maken en waar nodig klachten op te lossen. ,,De mensen een goed gevoel geven, daar gaat het om. Een bril betekent verandering. Past de bril? Staat hij goed? En bij een multifocale bril luistert dat nog nauwkeuriger. Daarbij moet je soms eerst wat angsten wegwerken en eerlijk advies geven. Dan gaat er voor de klant een wereld open. En zijn de mensen blij.”

De zelfstandigheid bevalt Rijnders jr. prima. Ook al was het soms wennen. ,, Maar zelf beslissingen nemen voelt goed. Ook de feedback van mijn vader helpt me weer verder. Goede communicatie is van belang.”

Zijn nieuwe winkel op de oude locatie stelt Jorg Rijnders tevreden en maakt hem trots. Verdere verbetering van de oogzorg is zijn missie. Onder meer met verdere uitbreiding van de afdeling optometrie. ,,Een eigen optometrist betekent verdere specialisatie en extra dienstverlening. Dan is er ook minder zorg bij het ziekenhuis nodig.”

De gehoororganisatie Schoonenberg verhuist ook mee naar het nieuwe pand. De combinatie noemt Jorg Rijnders een logische: ,,Zien en horen liggen dicht bij elkaar.”

Rijnders Optiek hoek Corridor/Eindhovenseweg opent officieel op zaterdagmiddag 17 juli. De klanten kunnen er terecht vanaf dinsdag 20 juli.