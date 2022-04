Vijf lintjes in Waalre: vrijwilligers benoemd tot Lid

Harrie de Greef (72) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn koninklijke onderscheiding voor velen jaren vrijwilligerswerk. Hij is jeugdleider en vice- en voorzitter van het bestuur geweest van RKVV Waalre. Daarnaast is hij tot nu toe lid van de Seniorenvereniging Waalre (KBO), eerst als secretaris en niet lang daarna als voorzitter. De Greef is tevens initiatiefnemer van Houd het Klooster open!, opgezet om het gemeenschapshuis beschikbaar te houden voor de verenigingen van Waalre.

Kees Kavelaars (79) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor langdurige inzet als vrijwilliger in de gemeente Waalre. Hij verricht allerlei hand- en spandiensten voor De Zonnebloem Aalst Waalre. Daarnaast verzorgt hij, sinds de oprichting van de Voedselbank Aalst-Waalre, de inzameling van levensmiddelen vanuit het distributiecentrum Eindhoven. Kavelaars voert ook diverse vrijwilligersactiviteiten uit bij de Grote Willibrorduskerk. Zo was hij bestuurslid, beheerder van de begraafplaats, lid van de kerkcommissie en lid van de werkgroep Kerkelijke kunst.

Nelleke Kavelaars-Flipsen (75) is, net als haar echtgenoot, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook Kavelaars Flipsen is vrijwilliger bij de Zonnebloem Waalre. Zij is lid van het dagelijks bestuur en vertegenwoordigt als afgevaardigde de regio. Ook bezoekt zij gasten die chronisch ziek zijn en organiseert zij allerlei activiteiten en collecteert voor de Zonnebloem. Sinds de oprichting van de Voedselbank Aalst-Waalre verzorgt mevrouw Kavelaars-Flipsen de inzameling van levensmiddelen. Ook hielp zij bij het wekelijks uitdelen van de voedselpakketten vanuit de Agnus Dei-kerk.

Theo Prinssen (78) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft velen jaren vrijwillige activiteiten uitgevoerd voor R.K. Parochie Willibrord en doet dat tot de dag van vandaag. Hij is penningmeester geweest en nu uitvaartacoliet. Hij assisteert ook andere uitvaartacolieten bij het voorbereiden en verzorgen van uitvaartplechtigheden in een Rooms-Katholieke kerk Tevens is Prinssen penningmeester voor de Voedselbank Waalre geweest. Daarnaast hielp hij met het verzamelen en uitdelen van levensmiddelen.

Cor Versmissen (83) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft zich velen jaren lang ingezet voor de belangen van alle ondernemers in Waalre, maar was ook actief op het gebied van voetbal. Zo was Versmissen 28 jaar lang penningmeester en organisator van Scheidsrechtersvereniging Valkenswaard en omgeving (COVS) en vervulde bij tientallen jaren verschillende bestuursfuncties voor VV De Heikanters. Deze vereniging richtte hij ook op. Hij is penningmeester geweest en heeft opgetreden als scheidsrechter.