Vlaams feest Apérotime voor het eerst in Valkenswaard

UWV: Ondanks sterke groei volgend jaar minder banen erbij in Zuid­oost-Bra­bant

EINDHOVEN - De industrie in Zuidoost-Brabant draait als een tierelier en presteert beter dan de rest van het land. Toch schakelt de regionale banenmotor volgend jaar een tandje terug en komen er minder banen bij, zo verwacht UWV in haar Arbeidsmarktprognose 2021-2023. Vooral tekort aan personeel, maar ook inflatie, dalende koopkracht en gevolgen van de oorlog in Oekraïne zullen de groei dempen.

31 mei